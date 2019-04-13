شكرا لقرائتكم خبر عن العمرو يفتتح معرض «إنترسك السعودية 2019» بمشاركة 150 شركة محلية ودولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

افتتح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو «معرض إنترسك السعودية 2019» في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة أكثر من 150 شركة من 20 دولة تمثل أكثر من 500 علامة تجارية متخصصة، وذلك لتعزيز عملية الحلول الأمنية المبتكرة للمدن والمشاريع التي تعمل المملكة على تشييدها ضمن رؤية المملكة 2030.

وتفقد مدير عام الدفاع المدني المعرض واستمع إلى شرح من العارضين عن آخر المستجدات والتقنيات في مجال الحماية والإنقاذ والصحة والأمن ومكافحة الحرائق، كما اطلع على أحدث حلول الأمن والسلامة وتقنيات الأمن البدني والأمن التجاري وأمن المعلومات والحماية من الحرائق، وأشاد بدور المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات العالمية والإقليمية المشاركة بالمعرض.

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ونوه الفريق العمرو بما تحقق من زيادة الاهتمام بقطاع الأمن والسلامة والوقاية من الحريق لافتاً إلى أن معرض «إنترسك» سجل خلال السنوات الـ20 الماضية، نموا كبيرا ليصبح أهم معرض تجاري متخصص في صناعة السلامة والأمن على الصعيد العالمي.

وقال: «إن المعرض في نسخته الجديدة بالمملكة يهدف للمساهمة بفاعلية في تحقيق تطلعاتها المستقبلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كافة الأصعدة، ومنها الصعيد الأمني، والسعي لحماية أمن الوطن وأمان المواطن».

وأضاف العمرو: «وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني والقطاعات الأمنية ذات العلاقة تسعى إلى تعزيز القطاع الأمني والوقائي لمواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية»، لافتاً إلى أن معرض «إنترسك السعودية» هو أحد مظاهر الاهتمام بتعزيز الأمن، وقال إن جناح المديرية العامة للدفاع المدني المشارك في المعرض يجسد أفضل الممارسات العالمية بمجالات السلامة والبرامج الوقائية.