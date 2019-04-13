شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» توجه فرق مكافحة الآفات بتنفيذ خططها على مدار 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة)

‏تواصل الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية بأمانة منطقة المدينة المنورة، تنفيذ خطة مكافحة آفات الصحة العامة، بمختلف مناطق المدينة المنورة ‏عبر فرق ميدانية، ويتم تنفيذها على فترتين صباحية ومسائية، بعد انتشار الحشرات أوما يسمى بـ«صراصير الليل» في مختلف مناطق المدينة بكميات كبيرة، تسببت في دخولها للمنطقة المركزية ومختلف أحياء المنطقة بعد مطالبة سكان المنطقة بتكثيف أعمال المكافحة.

من جهته، أكد مدير العلاقات العامة بالأمانة خالد بن متعب أن أعمال الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية بأمانة منطقة المدينة المنورة لتنفيذ خطة مكافحة آفات الصحة العامة تعمل على مدار 24 ساعة.

ونشرت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها في «تويتر» رقم بلاغات طوارئ الأمانة لاستقبال البلاغات، موجهة فرق مكافحة الآفات في الصحة العامة بالعمل صباحاً ومساءً، داعية إلى التواصل على الرقم 940 أو عبر تطبيق «أمانتي 940» أو عبر الرقم المخصص لاستقبال بلاغات الواتساب (0548990940)، وذلك ضمن جهود الأمانة لرفع مستوى الإصحاح البيئي في المنطقة.