شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فتاتين وطفلة وإصابة 4 بحريق منزل شعبي في «بترومين جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

خلف حريق شب في منزل شعبي بحي بترومين، سبع حالات وفاة وإصابة، فيما باشر خبراء الأدلة الجنائية مهماتهم في كشف مسببات اشتعال النيران.

وكشف المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة، تلقى صباح اليوم (السبت) بلاغا عن اندلاع حريق بمنزل شعبي جنوبي المحافظة، وذلك بعد ورود بلاغ تقدمت به امرأة تسكن بجوار منطقة الحريق، سمعت صرخات تطلب المساعدة وعند تقصي أثر الصوت شاهدت ألسنة اللهب وسحب الدخان تتصاعد من منزل مجاور لمسكنها لتقدم بلاغها على الفور.

وأضاف ابن سرحان: تعامل مركز العمليات مع مضمون البلاغ بتحريك فرق الإطفاء والإنقاذ والفرق المساندة لمنطقة البلاغ المحدد لها بحي بترومين جنوب محافظة جدة، مضيفا: «مع وصول الفرق لموقع الحادثة كانت سحب الدخان تغطي كافة أرجاء منزل شعبي مكون من دورين بينما تظهر من النوافذ ألسنة اللهب تتصاعد من الدور الأرضي بعد أن امتدت إلى الدور الأول مع حدوث انهيار بسقف الدور الثاني إلى الأرضي، لتبادر فرق الإنقاذ باقتحام المبنى بحثاً عن ناجين داخل أروقته احتجزتهم سحب الدخان والسنة اللهب».

وأكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أنه أثناء مباشرة عمليات الإطفاء والإنقاذ من قبل فرق الإنقاذ تم العثور على فتاتين في العقد الثاني وطفلة في العقد الأول تم نقلهن لخارج المبنى، واتضح بعد الكشف عليهن من قبل فرق الهلال الأحمر أنهن فارقن الحياة، مشيرا إلى أن الحريق خلف أيضاً أربع حالات إصابة لامرأتين في العقد الثالث وطفلين في العقد الأول وتم نقلهم لخارج المبنى ليتم تقديم الإسعافات الأولية من قبل الهلال الأحمر واستدعت حالتهم نقلهم جميعا للمستشفى.

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وأكد ابن سرحان إخماد الحريق بما في ذلك البؤر المشتعلة أسفل الركام والأنقاض المنهارة، فيما تم استدعاء الأدلة الجنائية وخبير الحرائق لاستكمال إجراءات التحقيق وتسليمه للجهات المختصة.

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