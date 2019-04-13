السعودية | شاهد كيف أنقذ رجال الدفاع المدني السعودي أسرة من الغرق

شكرا لقرائتكم شاهد كيف أنقذ رجال الدفاع المدني السعودي أسرة من الغرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكن رجال الدفاع المدني بالدرعية بمنطقة الرياض، من إنقاذ عائلة مكونة من 7 أفراد أغلبهم من النساء والأطفال كانوا محتجزين في وادي العمارية، وتم إخراجهم دون تعرضهم للأذى، حيث وثق فيديو متداول مشهد إنقاذ العائلة.

جاءت الحادثة بعد هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد، أمس الجمعة، وفجر اليوم السبت، على مدينة الرياض، وعدد من محافظات المنطقة، سال على إثرها بعض الأودية والشعاب، وتكونت تجمعات للمياه في عدد من الطرق والأحياء.

حيث أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد يوم أمس وفجر هذا اليوم السبت 8 / 8 / 1440 هـ، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على إثرها بعض الأودية والشعاب وحدوث تجمعات للمياه في عدد من الطرق والأحياء، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عددًا من الحالات والتعامل معها والتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف تواجد الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.

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كما جرى التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات القويعية والخرج والدلم وشقراء تمثلت في وجود مركبات وأشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة وانقلاب مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، حيث تم مباشرة جميع البلاغات التي نتج عنها عدد من الإصابات.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، الذي بين أن الفرق تعاملت مع سيول منقولة في مركز نعجان بمحافظة الدلم، مشيراً إلى مباشرة أعضاء اللجنة المعنيين مهامهم وأعمالهم في مثل هذه الحالة.

وأهاب بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية وتوقعات استمرار هطول الأمطار، خاصة أثناء قيادة السيارة والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكدت المقدم الحمادي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجياً للجميع السلامة.