، أمانة مكة تعيد افتتاح شارع معتدى عليه منذ 40 عاماً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القويحص" وجّه بتحصيل قيمة الإيجار وتطبيق لائحة الجزاءات

أعادت أمانة العاصمة المقدسة شارعاً معتدى عليه منذ 40 عاماً شمالي مكة المكرمة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة إنه ‏بتوجيه الأمين محمد بن عبدالله القويحص، تم فتح شارع متعدى عليه ومغلق منذ ما يقارب ٤٠ عاماً، حيث وجه "القويحص" بتحصيل قيمة الإيجار بمدة استغلال الشارع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وبحسب المعلومات فإن الشارع يقع في منطقة التنعيم وبالقرب من طريق "مكة- المدينة"، ويعتبر منفذاً للطريق السريع، ومن المقرر سفلتته في القريب العاجل.