، الرياض.. الجهات الأمنية تكثف البحث عن "ثلاثينية" اختفت الأربعاء الماضي ،

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تكثف الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن فتاة فُقدت بحي السعادة بالرياض، من فجر الأربعاء الماضي في ظروفٍ غامضة لا يُعرف سببها، وحتى الآن لم يُعثر عليها، خاصةً وأنها تركت هاتفها الشخصي وأغراضها داخل المنزل.
وفي التفاصيل التي روتها قريبتها لـ"الخليج 365" فإن الفتاة البالغة من العمر زهاء الـ٣٣ عاماً، خرجت لفناء المنزل؛ لجلب الماء، وذلك في حوالي الساعة ٥:٣٠ فجراً من يوم الأربعاء الماضي، وبعدها توارت عن الأنظار"، فيما تم إخطار الأجهزة الأمنية التي تلقت البلاغ وتعاملت معه.
وكانت "الخليج 365" ساهمت الأسبوع المنصرم بالوصول إلى فتاة تغيّبت عن منزلها، بنشر القصة ومتابعتها، فتفاعل متطوعون سعوديون، وجالوا المناطق القريبة من سكنهم وتم العثور عليها.
الرياض.. الجهات الأمنية تكثف البحث عن "ثلاثينية" اختفت الأربعاء الماضيبدر العتيبي الخليج 365 2019-04-13
تكثف الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن فتاة فُقدت بحي السعادة بالرياض، من فجر الأربعاء الماضي في ظروفٍ غامضة لا يُعرف سببها، وحتى الآن لم يُعثر عليها، خاصةً وأنها تركت هاتفها الشخصي وأغراضها داخل المنزل.
وفي التفاصيل التي روتها قريبتها لـ"الخليج 365" فإن الفتاة البالغة من العمر زهاء الـ٣٣ عاماً، خرجت لفناء المنزل؛ لجلب الماء، وذلك في حوالي الساعة ٥:٣٠ فجراً من يوم الأربعاء الماضي، وبعدها توارت عن الأنظار"، فيما تم إخطار الأجهزة الأمنية التي تلقت البلاغ وتعاملت معه.
وكانت "الخليج 365" ساهمت الأسبوع المنصرم بالوصول إلى فتاة تغيّبت عن منزلها، بنشر القصة ومتابعتها، فتفاعل متطوعون سعوديون، وجالوا المناطق القريبة من سكنهم وتم العثور عليها.
13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440
05:06 PM
خرجت لفناء المنزل لتعبئة الماء ولا أثر لها بعدها
تكثف الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن فتاة فُقدت بحي السعادة بالرياض، من فجر الأربعاء الماضي في ظروفٍ غامضة لا يُعرف سببها، وحتى الآن لم يُعثر عليها، خاصةً وأنها تركت هاتفها الشخصي وأغراضها داخل المنزل.
وفي التفاصيل التي روتها قريبتها لـ"الخليج 365" فإن الفتاة البالغة من العمر زهاء الـ٣٣ عاماً، خرجت لفناء المنزل؛ لجلب الماء، وذلك في حوالي الساعة ٥:٣٠ فجراً من يوم الأربعاء الماضي، وبعدها توارت عن الأنظار"، فيما تم إخطار الأجهزة الأمنية التي تلقت البلاغ وتعاملت معه.
وكانت "الخليج 365" ساهمت الأسبوع المنصرم بالوصول إلى فتاة تغيّبت عن منزلها، بنشر القصة ومتابعتها، فتفاعل متطوعون سعوديون، وجالوا المناطق القريبة من سكنهم وتم العثور عليها.
، الرياض.. الجهات الأمنية تكثف البحث عن "ثلاثينية" اختفت الأربعاء الماضي ،
المصدر : الخليج 365
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