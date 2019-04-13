، "الفضلي" يدشن مبادرة إعادة تأهيل المدرجات الزراعية بجبال فيفاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمع لشكاوى وملاحظات الأهالي

استغل المواطنون في جبال فيفاء والمحافظات المجاورة، زيارة وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي، لجبال فيفاء اليوم، حيث عرض المواطنون عليه أهم المشاكل والعقبات التي تواجه المزارعين منهم على وجه الخصوص، ومنها تعثر السُقيا وخلو المحافظات الجبلية بمنطقة جازان من مشاريع الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال تدشين وزير البيئة والزراعة والمياه، اليوم السبت، بمركز الجوة بمحافظة فيفاء، المرحلة الأولى من مبادرة إعادة تأهيل المدرجات الزراعية، وتقنيات حصاد مياه الأمطار، والتي تستهدف الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية، وتشمل محافظة الطائف ومناطق عسير وجازان والباحة.

واستمع المهندس "الفضلي" لتفاصيل المبادرة وما توفره للمزارعين من دعم، وما تم إنجازه، ووقف على مزارع المواطنين المستفيدين من المبادرة.