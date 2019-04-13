، إمام المسجد الحرام يستقبل عضو البرلمان الباكستاني في إسلام آباد ،

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استقبل إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني بمقر إقامته الحالية في العاصمة إسلام آباد, عضو البرلماني الباكستاني وزير القانون السابق في الحكومة الباكستانية شودري محسن شاهنواز راجه، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر "رسالة الإسلام" الذي ينظمه مجلس علماء باكستان بمشاركة علماء وقيادات دينية مع عشر دول إسلامية.
وأكد "الجهني" خلال الاستقبال الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال عضو البرلمان الباكستان: "علاقة بلادنا مع المملكة العربية السعودية علاقة الروح بالجسد، فالمملكة وقيادتها الرشيدة سخرها الله لحماية الحرمين الشريفين والسهر على رعاية وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين، وجهودها في توحيد الصف الإسلامي ومحاربة الإرهاب ونصرة قضايا المسلمين بالعالم مشهودة وهي متفانية في ذلك".
ونوه عضو البرلمان الباكستاني بالزيارة الميمونة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مؤخراً إلى باكستان, التي حظيت بإشادة واسعة من مختلف أطياف الشعب الباكستاني, ولاقت صدى كبيراً بين مختلف الأوساط السياسية في باكستان، مشيراً إلى أن سمو ولي العهد يقود نهضة تطويرية وتنموية على مختلف الأصعدة، ومن بينها تعميق العلاقات الدولية بين المملكة ومختلف دول العالم.
وعبر شودري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في جمع كلمة المسلمين والدفاع عن قضاياهم.
يذكر أن زيارة أئمة الحرمين الشريفين لمختلف الدول تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة وإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
إمام المسجد الحرام يستقبل عضو البرلمان الباكستاني في إسلام آبادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-13
استقبل إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني بمقر إقامته الحالية في العاصمة إسلام آباد, عضو البرلماني الباكستاني وزير القانون السابق في الحكومة الباكستانية شودري محسن شاهنواز راجه، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر "رسالة الإسلام" الذي ينظمه مجلس علماء باكستان بمشاركة علماء وقيادات دينية مع عشر دول إسلامية.
وأكد "الجهني" خلال الاستقبال الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال عضو البرلمان الباكستان: "علاقة بلادنا مع المملكة العربية السعودية علاقة الروح بالجسد، فالمملكة وقيادتها الرشيدة سخرها الله لحماية الحرمين الشريفين والسهر على رعاية وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين، وجهودها في توحيد الصف الإسلامي ومحاربة الإرهاب ونصرة قضايا المسلمين بالعالم مشهودة وهي متفانية في ذلك".
ونوه عضو البرلمان الباكستاني بالزيارة الميمونة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مؤخراً إلى باكستان, التي حظيت بإشادة واسعة من مختلف أطياف الشعب الباكستاني, ولاقت صدى كبيراً بين مختلف الأوساط السياسية في باكستان، مشيراً إلى أن سمو ولي العهد يقود نهضة تطويرية وتنموية على مختلف الأصعدة، ومن بينها تعميق العلاقات الدولية بين المملكة ومختلف دول العالم.
وعبر شودري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في جمع كلمة المسلمين والدفاع عن قضاياهم.
يذكر أن زيارة أئمة الحرمين الشريفين لمختلف الدول تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة وإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440
04:58 PM
على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر "رسالة الإسلام"
استقبل إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني بمقر إقامته الحالية في العاصمة إسلام آباد, عضو البرلماني الباكستاني وزير القانون السابق في الحكومة الباكستانية شودري محسن شاهنواز راجه، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر "رسالة الإسلام" الذي ينظمه مجلس علماء باكستان بمشاركة علماء وقيادات دينية مع عشر دول إسلامية.
وأكد "الجهني" خلال الاستقبال الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال عضو البرلمان الباكستان: "علاقة بلادنا مع المملكة العربية السعودية علاقة الروح بالجسد، فالمملكة وقيادتها الرشيدة سخرها الله لحماية الحرمين الشريفين والسهر على رعاية وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين، وجهودها في توحيد الصف الإسلامي ومحاربة الإرهاب ونصرة قضايا المسلمين بالعالم مشهودة وهي متفانية في ذلك".
ونوه عضو البرلمان الباكستاني بالزيارة الميمونة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مؤخراً إلى باكستان, التي حظيت بإشادة واسعة من مختلف أطياف الشعب الباكستاني, ولاقت صدى كبيراً بين مختلف الأوساط السياسية في باكستان، مشيراً إلى أن سمو ولي العهد يقود نهضة تطويرية وتنموية على مختلف الأصعدة، ومن بينها تعميق العلاقات الدولية بين المملكة ومختلف دول العالم.
وعبر شودري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في جمع كلمة المسلمين والدفاع عن قضاياهم.
يذكر أن زيارة أئمة الحرمين الشريفين لمختلف الدول تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة وإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
، إمام المسجد الحرام يستقبل عضو البرلمان الباكستاني في إسلام آباد ،
المصدر : الخليج 365
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