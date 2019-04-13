، شاهد.. أمطار "أبريل" تعاود هطولها على "الأفلاج" ،

محمد بن مسعود - الدمام - السحب تزيّن سماء "ليلى".. والأهالي يخرجون للتنزه

تشهد محافظة الأفلاج، هذه الأيام، هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولم تسجل أي خسائر.

وعاودت أمطار "أبريل"، اليوم السبت، هطولها على محافظة الأفلاج وزيّنت السحب الكثيفة سماء مدينة "ليلى" فيما خرج العديد من الأهالي منذ الصباح الباكر لمشاهدة سيول الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي شهدتها الأفلاج "الهدار والأحمر والغيل وحراضة وستارة والبديع والعجلية والهمجة ومدينة ليلى وكافة المراكز والهجر التابعة للمحافظة"، وسالت على إثرها بعض الأودية الكبيرة والكثير من الشعاب.

وعلمت "الخليج 365" أن الدفاع المدني بالأفلاج قد استعد منذ وقت مبكر لهذه الحالة الماطرة وباشر بعض الحالات البسيطة الناجمة عن "الوحل" فقط فيما لم تسجل أي حالات احتجاز أو غرق، وجرت السيول في مجاريها بشكل طبيعي.

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