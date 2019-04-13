، بالفيديو.. مركبة "مكلبشة" تسير في أحد شوارع مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر من خلاله سيارة تسير في أحد الشوارع الرئيسة بمكة المكرمة وفي أحد إطاراتها "كلبشة" لم تُنزع.

ويعتقد أن صاحب المركبة فرّ من أحد المواقف مدفوعة الثمن قبل دفع القيمة أو كان واقفاً بالخطأ، حيث التقطت المركبة من داخل أنفاق الملك خالد بالعزيزية، وتظهر الكلبشة في الإطار الأمامي للسيارة دون أدنى مسؤولية لما قد تسببه من عطل مفاجئ في عجلة المركبة، فضلاً عن المخالفة المرورية المرتكبة.