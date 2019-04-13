، "البقمي": المشاركات في البطولات الجامعية تضاعفت 50% عن المواسم السابقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نائب وزير التعليم يرعى اجتماع عمومية الاتحاد الرياضي للجامعات

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية اجتماعها العاشر برعاية نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وبحضور مدير جامعةالإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وعمداء شوؤن الطلاب بالجامعات الحكومية والأهلية ومستشاري الاتحاد الرياضي ومسؤولات رياضة الطالبات في الجامعات.

وقد بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم تعريفي قصير ببطولات الاتحاد الرياضي للجامعات للموسم التاسع، بعدها ألقى الدكتور عبدالله بن راجح البقمي رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية كلمة شكر فيها نائب الوزير الدكتور حاتم المرزوقي على رعايته اللقاء بالرغم من مشاغله وارتباطاته، كما رحب بحضور مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش وعمداء شوؤن الطلاب ووكلائهم والمشرفين الرياضيين والمسؤولات عن رياضة الطالبات مباركًا لجميع الجامعات والطلاب انتهاء الموسم التاسع وشكرهم على جهودهم، مشيرًا إلى تضاعف المشاركات في الموسم التاسع 50% عن المواسم السابقة، موضحًا أن الاتحاد أطلق 4 دوريات وهي: كرة القدم "أ وب" والسلة والطائرة و9 تجمعات وهي: التايكوندو

والسباحة والتنس وكرة الطاولة واختراق الضاحية وألعاب القوى وكرة قدم الصالات والكرة الشاطئية وألعاب القوى وكرة الهدف لذوي الاحتياجات الخاصة.وكذلك 20 مسابقة داخلية خاصة بالطالبات في 6 جامعات وهي: جامعة الملك سعود وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة طيبة وجامعة جدة وجامعة الطائف وجامعة جازان.

وأكد الدكتور البقمي أن ما يقدم من مقترحات في هذا اللقاء ترفع لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي يتابع ويوجه ويذلل التحديات التي تواجه الرياضة الجامعية.

بعد ذلك ألقت الدكتورة أسماء اليمني مستشارة الاتحاد كلمة تحدثت فيها عن انطلاقة رياضة الطالبات والجهود المبذولة في هذا المجال.

ثم تم تكريمهن وتكريم الجامعات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الأداء وهي: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الأول بنقاط 2393 وجامعة الملك سعود في المركز الثاني بنقاط 2116 وجامعة طيبة في المركز الثالث بنقاط 2016.

بعد ذلك ألقى نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي كلمة هنأ فيها الجامعات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الأداء داعيًا بقية الجامعات لمضاعفة الجهد في المواسم القادمة.

بعد ذلك انطلقت فعاليات الجلسة الأولى برئاسة الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور صلاح السقاء، حيث قدم رؤساء اللجان في الاتحاد تقاريرهم للموسم التاسع، حيث تحدث الدكتور أحمد الفاضل رئيس لجنة أهلية اللاعبين والدكتور عبدالإله الصلوي رئيس اللجنة الفنية والدكتور تركي العيار رئيس اللجنة الإعلامية وسمير الغامدي رئيس لجنة الحكام والدكتورة أسماء اليمني رئيسة اللجنة النسائية والدكتور طارق الصالحي رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة المستشار في الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور طارق الصالحي وتحدث فيها الدكتور على جباري رئيس لجنة المسابقات والدكتور إبراهيم

الواصل رئيس لجنة التوثيق والدكتور أحمد السنتلي رئيس لجنة المنتخبات.