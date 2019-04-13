الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم.. وتوضح المناطق المحتمل تعرضها للموجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الرياض، الشرقية، القصيم، جازان، عسير، الباحة ) والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وأوضح تقرير للهيئة، اليوم السبت، أنه من المحتمل تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط و الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأضاف: حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.