«سكني» يطرح 13 مخططًا جديدًا في 6 مناطق .. رابط التقديم

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أتاحت وزارة الإسكان، عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج (سكني)، اليوم السبت، ثلاثة عشر مخططًا جديدًا في ست مناطق، ضمن المخططات السكنية التي طرحتها مؤخرًا؛ لتتيح للمستفيدين الراغبين في خيار الأراضي المجانية اختيار المخطط السكني المناسب لهم إلكترونيًا؛ دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة.

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وأوضحت وزارة الإسكان، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار السعي الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين، وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، مضيفة أن البوابة وفَّرت حتى الآن 62 مخططًا، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أنها فعّلت الاختيار الإلكتروني لـ13 مخططًا جديدًا، موزعة على 6 مناطق توفر نحو 6852 أرضًا مجانية؛ جارٍ استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

وتضمنت المخططات الجديدة مخططين بمنطقة الباحة يحتويان على 1016 قطعة أرض، بينها 737 قطعة بمحافظة العقيق، و279 أرضًا بمخطط منح الحميد الواقع بالقرب من منتزه السكران الشهير، ومخطط أرض الأشغال بمحافظة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف، الذي يوفر نحو 240 قطعة أرض، و4 مخططات بمنطقة عسير توزعت بين مدنها ومحافظاتها، منها مخطط ظهران الجنوب، ومخطط محايل الخوارم ويوفران 1578 أرضًا، ومخطط النماص، ومخطط شمال أبها بـ2302 قطعة أرض.

كما أضافت الوزارة ثلاثة مخططات في منطقة حائل، شملت مخطط السليمي الذي يحوي 209 أراضٍ، ومخطط موفق بـ228 أرضًا، ومخطط الشملي المجاور لمنتزه النخيل، ويوفر نحو 188 قطعة أرض مجانية، كما أضافت مخططين بمنطقة نجران، هما مخطط النزهة بمحافظة شروره ويحوي 545 أرضًا، ومخطط يدمه بمدينة نجران 350 قطعة أرض، وفي الرياض وفرت 196 أرضًا بمخطط العيينة.

وأشارت وزارة الإسكان، إلى أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج (سكني)، ثم اختيار (الحلول السكنية)، ومن ثمَّ الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية، أو الدخول المباشر على الرابط(https://sakani.housing.sa/plans-map) واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقًا لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات.

وأوضحت أنها ستواصل تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم، مضيفة أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج (سكني) التابع لوزارة الإسكان، خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام؛ حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين؛ لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية الوحدات السكنية الجاهزة، ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء، بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

