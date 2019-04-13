«مدني الرياض» يتدخل لإنقاذ مركبات احتجزتها الأمطار

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، عدة بلاغات بسبب هطول الأمطار مساء الجمعة وفجر السبت؛ بشأن محاصرة أشخاص في تجمعات المياه، وانقلاب (كرافانات) بسبب الرياح الشديدة، ونتج عن تلك الحوادث بعض الإصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني بالرياض، في بيانٍ لها، إن الفرق التابعة لها باشرت عددًا من البلاغات؛ بسبب الأمطار والتعامل معها، والتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف تواجد الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة، وكذلك التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات القويعية والخرج والدلم وشقراء، التي تمثلت في وجود مركبات وأشخاص محاصرين في تجمعات المياه بمواقع مختلفة، وانقلاب عدة مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح؛ حيث تمت مباشرة جميع البلاغات، التي نتج عنها عدد من الإصابات.

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وأضافت، أن الفرق التابعة لها تعاملت مع «سيول» في مركز نعجان بمحافظة الدلم، وقد باشر أعضاء اللجنة المعنيون مهامهم وأعمالهم في مثل هذه الحالة، موضحةً أنّ الأمطار الغزيرة كانت مصحوبة بزخات من البرد على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، التي سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، مع حدوث تجمعات للمياه في عدد من الطرق والأحياء.

وأهاب «الدفاع المدني» بالجميع، بأخذ الحيطة والحذر، والتقيّد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية، وتوقعات استمرار هطول الأمطار، كما دعت إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكدت المديرية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد، من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.