بالصور.. إغلاق 4 محطات وقود مخالِفة ومصادَرة بهارات فاسدة بعسير

واصلت أمانة منطقة عسير، اليوم السبت، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، جهودها في الرقابة على محطات الوقود وضبط العمالة المخالفة في جميع المحافظات التابعة لها.

وذكرت أمانة المنطقة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن بلدية الساحل أغلقت أربع محطات وقود مخالفة؛ لعدم التزامها بلائحة تطوير المحطات، والاشتراطات البلدية التي تهدف إلى تحسين كافة الخدمات المقدمة لمرتادي المحطات، ولتدني مستوى النظافة؛ وذلك ضمن الرقابة الميدانية على محطات الوقود.

وفي بلدية النقيع، تمت مداهمة معمل تديره عمالة وافدة تعمل على إنتاج البهارات بطريقة غير آمنة وصحية، في منازل مهجورة، نتج عنها مصادرة طُنَّين. وشارك في الحملة رجال الأمن بمركز شرطة الجنينة.

كما أزالت بلدية خميس مشيط، 13 بسطة مخالفة، وصادرت كميات من الفواكه والخضراوات مجهولة المصدر؛ وذلك ضمن جهودها اليومية لحملة «غذاؤكم أمانة».

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وفي بلدية البرك، تواصلت الأعمال اليومية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، من خلال رفع المخلفات وكنس الشوارع وقص الحشائش بالمحافظة والمراكز التابعة لها؛ وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة.

كما نفذت بلدية بللسمر، حملة صيانة لأكثر من 220 عامود إنارة، في منتزهات تنومة والعديد من الطرق الرئيسية والمرافق العامة؛ وذلك ضمن جهود البلدية الذاتية.

وضمن حملة إزالة التعديات، أزالت بلدية سراة عبيدة، عددًا من التعديات على أراضٍ حكومية، مع «تبتير» عدد من المواقع بقرية الحراملة بمساحة تقدر بمليون متر مربع؛ وذلك ضمن جهودها للحفاظ على الأراضي الحكومية البيضاء، وعدم استغلالها بأسلوب غير نظامي.

ونجحت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها؛ في استعادة 932 ألفًا و100 متر مربع من الأراضي الحكومية شملت تسعة مواقع؛ وذلك ضمن حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في أسبوعها الـ22.