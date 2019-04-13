التعليم تحتفي بـ«إدارة عسير»: ميدانُها يزخر بكفاءات مميزة

أكّد الأمين العام لإدارات التعليم، الدكتور سليمان الكريدا، اليوم السبت، أنّ الإدارة التعليمية بمنطقة عسير، تقدم نموذجًا للعمل المؤسسي والمهني، وتواكب التطورات ورؤية الوطن، وتعمل بروح الفريق الواحد، فيما يزخر الميدان بكفاءات متميزة تسهم بشكل فعال في تجويد الأداء .

جاء ذلك، عقب جولته على عدد من المدارس ولقائه قيادات الإدارة، بحضور المدير العام للتعليم سعد الجوني، في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل، حسب بيانٍ صادرٍ عن الإعلام التربوي بتعليم عسير، حصلت «عاجل» على نسخة منه.

وخلال الجولة، استعرض أمين إدارة التعليم محمد ناصر، مراحل الاستعداد وأوجه التكامل بين مختلف الإدارات والأقسام، وصولًا إلى انطلاقة جادة وقوية، وتمّ كذلك استعراض البرنامج الإلكتروني الخاص بجهود الإدارات للاستعداد، ومن أبرزها التخطيط المدرسي، والتجهيزات المدرسية، والأمن والسلامة، والتقويم والقبول، والنقل المدرسي، وتقنية المعلومات، والإشراف التربوي، والمقررات، ومشروع خدمتي .

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من جهتها، أكّدت مستشارة الأمين العام لإدارات التعليم الدكتورة خلود الصوينع، تميُّز الإدارة العامة للتعليم بعسير في المبادرات الهادفة، والعمل بروح الفريق، والاهتمام بالمعرفة وتنميتها، وتوظيف التقنية بشكل أمثل، والتجربة الرائدة لمدرسة المستقبل، لافتةً إلى أنّ هذه المنجزات تواكب رؤية الوطن .

وكان الأمين العام لإدارات التعليم، الدكتور سليمان الكريدا، قد زار مدينة التربية الخاصة وعددًا من المدارس وأندية الأحياء، واطلع على البرامج والأنشطة المقدمة .