السعودية اليوم / مدير سياحة القصيم يكرم الحرفيين الجدد



08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

كرم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح، استاد البناء بالطين بالقصيم إبراهيم بن صالح الحمدان والذي درب عدداً من الشباب السعودي على حرفة البناء بالطين واسهم معهم في ترميم مسجد الجوز التراثي بمحافظة عنيزة، ولما قدمه وشارك به هؤلاء الشباب من جهود وعمل مميز لترميم المسجد التراثي والمحافظة عليه والاهتمام بهذه الحرفة وتعلمها ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

حيث سلم المشيقح، الحمدان والحرفيين المتدربين شهادات شكر وتقدير مشيداً بجهودهم وأعمالهم في المحافظة على بيت من بيوت الله، مؤكداً أن عملهم الحرفي محل تقدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمسؤولين بمنطقة القصيم.

يشار إلى أن مشروع ترميم مسجد الجوز التاريخي على نفقة وقف الشيخ محمد السبيعي رحمه الله ضمن برنامج إعمار المساجد التاريخية.

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15:55ت م

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