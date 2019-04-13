السعودية اليوم / طيران استطلاع العدو الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية



بيروت 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

واصل طيران استطلاع العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان اليوم أن طائرة تحكم عن بُعد تابعة للعدو الإسرائيلي، انتهكت الأجواء اللبنانية فوق بلدة الوزاني، لمسافة حوالى 250 مترًا ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.

// انتهى //

15:51ت م

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