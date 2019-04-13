السعودية اليوم / أمير حائل يصدر قراراً بتشكيل لجنة حماية البيئة بمجلس المنطقة



حائل 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, قراراً بتشكيل لجنة حماية البيئة برئاسة سموه ضمن لجان مجلس المنطقة, وتعيين سمو نائب أمير المنطقة حائل نائباً لرئيس اللجنة, وعضوية كل من أمين المنطقة ومدير الشرطة ومدير الدفاع المدني ومدير المرور وعضوين من مجلس المنطقة, ومدير عام الشؤون الصحية, ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة, وممثل من الهيئة

أوضح ذلك أمين عام مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران, الذي أشار إلى أن تشكيل اللجنة بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لتعزيز دور إمارات المناطق في المساهمة بالحماية وتفعيل أكبر لدور مجالس المناطق في هذا الاتجاه .

// انتهى //

15:49ت م

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حائل 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, قراراً بتشكيل لجنة حماية البيئة برئاسة سموه ضمن لجان مجلس المنطقة, وتعيين سمو نائب أمير المنطقة حائل نائباً لرئيس اللجنة, وعضوية كل من أمين المنطقة ومدير الشرطة ومدير الدفاع المدني ومدير المرور وعضوين من مجلس المنطقة, ومدير عام الشؤون الصحية, ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة, وممثل من الهيئة السعودية للحياة الفطرية وممثل من هيئة المدن الصناعية ومدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وعضو من المجلس البلدي, وأمين عام مجلس منطقة حائل وسكرتير من أمانة مجلس المنطقة.أوضح ذلك أمين عام مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران, الذي أشار إلى أن تشكيل اللجنة بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لتعزيز دور إمارات المناطق في المساهمة بالحماية وتفعيل أكبر لدور مجالس المناطق في هذا الاتجاه .// انتهى //15:49ت م0067

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