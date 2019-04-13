السعودية اليوم / تعليم عسير يواصل جهوده للاستعداد للعام الدراسي المقبل



أبها 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

أكد الأمين العام لإدارات التعليم في الوزارة الدكتور سليمان الكريدا ، أن تعليم عسير يقدم أنموذجاً للعمل المؤسسي والمهني من خلال مواكبته للتطورات ورؤية المملكة 2030 والعمل بروح الفريق الواحد ، فيما يزخر الميدان بكفاءات متميزة تسهم بشكل فاعل في تجويد الأداء.

جاء ذلك عقب جولته مؤخراً في مدينة التربية الخاصة وعدداً من المدارس وأندية الأحياء، والاطلاع على البرامج والمناشط المقدمة، ولقائه بقيادات الإدارة، بحضور المدير العام للتعليم بعسير سعد الجوني، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل.

وجرى خلال الزيارة استعراض مراحل الاستعداد، وأوجه التكامل بين مختلف الإدارات والأقسام وصولاً إلى انطلاقة جادة وقوية، إلى جانب استعراض البرنامج الإلكتروني الخاص بجهود الإدارات للاستعداد ومن أبرزها: التخطيط المدرسي، والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة ، والتقويم والقبول ، والنقل المدرسي، والتجهيزات المدرسية ، وتقنية المعلومات ، والإشراف التربوي ، والمقررات، ومشروع خدمتي.

من جهتها أكدت مستشارة الأمين العام لإدارات التعليم الدكتورة خلود الصوينع ، تميز الإدارة العامة للتعليم بعسير في المبادرات الهادفة والعمل بروح الفريق ، والاهتمام بالمعرفة وتنميتها ، وتوظيف التقنية بشكل أمثل والتجربة الرائدة لمدرسة المستقبل ، مضيفة أن تلك المنجزات تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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15:17ت م

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