السعودية اليوم / السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 356 شخصًا إلى ليبيا



القاهرة 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 أبريل 2019 م واس

أحبطت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة مطروح اليوم محاولة تسلل 356 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتسللين حاولوا العبور إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بمنطقة السلوم الحدودية، حيث أحبطت الأجهزة الأمنية هذه المحاولات وألقت القبض عليهم واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

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15:16ت م

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