السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تباشر تصريف مياه الأمطار في أحياء المدينة



ظهران الجنوب 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

باشرت بلدية ظهران الجنوب تصريف مياه الأمطار في بعض أحياء وشوارع المدينة، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة أمس.

وتواصل فرق الطوارئ في البلدية جهودها لإزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسة والفرعية في جميع أنحاء المحافظة، من خلال مجموعة من الفرق الميدانية التي تضم معدات ومضخات لشفط المياه ، بالإضافة فرق التنظيف اليدوي.

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15:14ت م

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