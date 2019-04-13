السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام تحتفي بتخريج الدفعة الـ 40



الدمام 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، تحتفي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ، مساء غدٍ بتخريج 1314 طالباً من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، يمثلون الدفعة الـ 40 من طلبة الجامعة.

وثمن معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وتشريف سمو نائبه ، لحفل التخرج وعدها امتداد للرعاية التي تحظى بها الجامعة من القيادة الرشيدة .

وقال: "إن الجامعة تفتخر كل عام بتخريج مجموعة من طلابها وطالباتها الذين أمضوا سنوات الجد والاجتهاد في أروقة الجامعة نهلوا خلالها من العلم والمعرفة، واكتسبوا خبرات عديدة " .

وقدم الدكتور الربيش التهاني للطلبة بمناسبة تخرجهم وحصولهم على الدرجات العلمية في مختلف التخصصات، وإلى أولياء أمورهم ، متمنياً لهم مستقبلاً زاهراً .

// انتهى //

14:49ت م

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