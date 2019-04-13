اقتصادي / ديوانية ريادة الأعمال بغرفة أبها تقدم الاستشارات لشباب عسير



أبها 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

نظمت ديوانية ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، برنامج " مستشار " لشباب وفتيات منطقة عسير، بالتعاون مع مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وناقش البرنامج ماهية ريادة الأعمال، ومن يكون رائد الأعمال وماذا تحتاج ريادة الأعمال من الشاب ليكونوا من رواد الأعمال والأهداف السامية لريادة الأعمال وطرق عمل دراسات الجدوى للمشاريع وكيف يؤثر رأس المال الجرئ في المشروعات الريادة وكيفية تنمية حاضنات ومسرعات الأعمال وتطويرها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أن فكرة ديوانية شباب وفتيات ريادة الأعمال بغرفة أبها تأتي بهدف تبادل الخبرات وتكوين العلاقات المفيدة فيما بينهم ، وذلك ضمن برنامج غني يتم تطبيقه من خلال اللجنة لتعزيز ثقة الشباب في ريادة الأعمال ويتيح تحويل الفكرة إلى واقع .

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14:44ت م

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