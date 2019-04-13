السعودية اليوم / هيئة الولاية على القاصرين تبحث آلية الاستفادة من خبرات معهد الإدارة



الرياض 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

التقى معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني،مؤخرا رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا،وجرى بحث آلية الاستفادة من خبرات المعهد في سبيل تطوير أعمال الهيئة.

وأبدى الدكتور القحطاني ترحيبه بالتعاون مع الهيئة وتسخير إمكانات المعهد وخبراته الاستشارية والتدريبية بما يخدم الهيئة ويحقق أهدافها .

// انتهى //

14:41ت م

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