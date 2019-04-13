شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: منطلقات السعودية والإمارات إنسانية وتحقق الأخوة الإسلامية مع الشعب الإيراني والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان "حين تطوق السياسة بالأخلاق".. عندما التفت المتابعون والمراقبون إلى محور خير يتشكل في المنطقة بقيادة السعودية والإمارات.

وأضافت صحيفة" الخليج " الصادرة اليوم السبت" فقد كان ذلك نتيجة نظرة موضوعية فرضها الملموس والمشاهد، في مرحلة يمكن تسميتها مرحلة التحولات الكبرى في الوطن العربي والعالم، لا يتصور الفراغ السياسي والأخلاقي.. نعم الأخلاقي لولا دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، والمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

و اضافت الصحيفة ان محور الخير هذا هو اليوم عنوان حاضر ومستقبل، وهو يمثل جسر عبور العرب والمسلمين إلى غد أكثر عدلاً ورفاهاً وأمناً واستقراراً.. الإمارات والسعودية تشتغلان على تحقيق تنمية ذات مخرجات محددة في الداخل، لكن منطلقات السياسة الخارجية، في أفق التنسيق الاستراتيجي، إنسانية، ومن هنا لا يستغرب العارف المحايد كثيراً أو قليلاً وهو يتلقى خبر الإسهام المشترك من قبل هيئتي الهلال الأحمر الإماراتية والسعودية، ضمن مبادرة تستهدف الإنسان الإيراني نحو التخفيف عنه بعد أضرار السيول الأخيرة.

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و لفتت إلى ان منطلقات السعودية والإمارات إنسانية، وتحقق الأخوة الإسلامية مع الشعب الإيراني الصديق، الأمر الذي يتسق مع السياسة المعلنة، حيث أيادي الخير تصل إلى الجميع، وتتوجه إلى الإنسان في مطلق المعنى، حتى لا يمس في معيشته أو يهان في كرامته، فلا أثر للعلاقة الرسمية أو نحوها حين يتعلق الأمر بالإنسان ونجدته، فهذه هي روح البلدين الشقيقين، وهما يتصرفان اليوم، كشأنهما دائماً، بهذه التلقائية والأريحية..

ومضت و ربما كانت هذه فرصة سانحة لتوجيه تحية واجبة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشقيقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، فهذا تعاون جميل، تعاون على البر والتقوى في زمن يحاول فيه أهل الإثم والعدوان اختراع الأباطيل، فهيهات. قطار الخير ينطلق حاملاً مبادئ الخير إلى الدنيا كلها، والإمارات وشقيقتها السعودية تضعان أبوظبي والرياض في قلب العالم بالفعل، وفي صميم صناعة القرار العالمي.

و اكدت صحيفة الخليج في ختام افتتاحيتها ان الإمارات والسعودية، ضمن تلقائية السياسة والأخلاق، تقومان بالواجب الحضاري والديني، وتقفان مع الإنسان الشقيق والصديق بغض النظر عن الظروف والملابسات، لكن هذا، في الوقت نفسه، يؤكد أن المواقف المبدئية تتكامل، وأنها لا تتجزأ، لا في النظر ولا في التطبيق.