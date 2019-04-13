شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فتاتين وطفلة في حريق منزل بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أخمد مدني جدة حريقاً إندلع في منزل شعبي مكون من دورين ، نتج عنه وفاة فتاتين وطفلة نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وإصابة امرأتين وطفلين من الجنسية الصومالية تم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى .

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