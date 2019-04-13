شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد يشرف حفل تخريج طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، تحتفل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ، مساء غد الأحد، بتخريج 1314 طالباً من طلابها البكالوريوس والدراسات العليا، ضمن الدفعة الأربعون من طلبة الجامعة، والبالغ عددهم 6467 خريجاً وخريجة.

وثمن مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش الرعاية الكريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية وتشريف سمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، لحفل التخرج حيث تأتي رعاية سموه لهذا اليوم امتداداً للرعاية التي تحظى بها الجامعة من لدن سموه الكريم .

واضاف الدكتور الربيش بان الجامعة كعادتها كل عام تفتخر بتخريج مجموعة من طلابها وطالباتها الذين أمضوا سنوات الجد والاجتهاد في أروقة الجامعة ؛ نهلوا فيها من العلم والمعرفة، واكتسبوا خبرات عديدة، تلك السنوات أشبهها بمرحلة الزرع، والآن قد حان موعد الحصاد وجني الثمار وفي هذا العام نشعر بالسعادة الغامرة ونحن نحتفل بتخرج الدفعة الأربعين وهم مستعدون لتحمل الأمانة وتأدية الرسالة على أكمل وجه إن شاء الله وأوجه تهنئتي إلى أبنائي الطلبة بمناسبة تخرجهم وحصولهم على الدرجات العلمية في مختلف التخصصات، وإلى أولياء أمورهم وأقول لهم ها قد حاز أبناؤكم على المستويات العالية من العلم فحق لكم أن تفخروا بهم»، متمنياً لهم مستقبلاً زاهراً وحياة موفقة.