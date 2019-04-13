شكرا لقرائتكم فيديو.. جوازات المدينة تضاعف جهودها لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-13 فيديو.. جوازات المدينة تضاعف جهودها لخدمة ضيوف الرحمن متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة نشرت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يوثق مضاعفة الجهود في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك العمرة. Advertisements وأكدت المديرية العامة للجوازات، على مضاعفة جهودها لتيسير إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن على أكمل وجه.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جوازات المدينة تضاعف جهودها لخدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.