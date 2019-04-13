ترك عمله وعاد إليه مرة أخرى هل يستحق دعم حساب المواطن ؟

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ترك عمله وعاد إليه مرة أخرى هل يستحق دعم حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حالة حدوث أي تعديل في بيانات المستفيد يجب التوجه إلى البوابة وتحديثها عبر الخطوات المتبعة.
جاء ذلك في رد من حساب متابعات الخليج 365 على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “أنا طلعت من عملي. كيف ارجع أقدم تاني. رغم أني مؤهل والطلب مكتمل ونزلت لي دفعات ؟.
ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب عليك التوجه إلى البوابة وتحديثها عن طريق أيقونة(تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل)وتغيير الحالة الوظيفية إلى “لا توجد وظيفة “والانتقال إلى “الإجراءات”) وحذف الدخل ثم حفظ، لتتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.
يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 أودع الأربعاء الماضي 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطياً عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر أبريل أكثر من 1.4 مليون مستفيد.
وبيّن القحطاني أن مكونات الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 تتمحور حول التغير في أسعار الطاقة والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على سلة الأغذية، حيث يقوم البرنامج بتغطية فرق الزيادة المُقر قبل تطبيقه، داعياً المستفيدين لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية؛ للتأكد من مقدار الدعم، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط هنا.
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