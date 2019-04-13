هل تُنهي الحرب تواجد ليبيا كقوة مؤثرة على خريطة النفط العالمية؟

2019-04-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

قال رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الليبية مصطفى صان الله، إن إنتاج بلاده مُهدد بسبب تجدد القتال بين الجماعات المسلحة المتحاربة، وقد يصبح الوضع سيئًا كما كان الحال خلال عام 2011.

وأعرب صان الله خلال حواره مع صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، عن مخاوفه من أن يكون الوضع أسوأ بكثير من عام 2011 بسبب حجم القوات المعنية الآن بالصراع العسكري داخل ليبيا، مضيفًا: “ما لم يتم حل المشكلة بسرعة كبيرة، أخشى أن يؤثر ذلك على عملياتنا.. من الممكن ألا نكون قادرين على إنتاج النفط أو الغاز”.

وأضاف: “يجب أن يبقى إنتاج النفط دون انقطاع، وإذا فقدنا 1.2 مليون برميل يوميًا من الإنتاج في هذا الوقت، فلا يمكن تخيل مدى تأثير ذلك على السعر العالمي”.

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وتعتمد ليبيا على صادراتها من النفط والغاز بشكل يمثل أكثر من 95% من صادراتها، وهو ما يعني أن الأزمة الحالية قد يكون لها تأثيرها القوي على اقتصاد البلاد.

وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 2% الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، بفعل توقعات بتقلص الإمدادات العالمية جراء القتال الدائر في ليبيا وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 76 سنتًا، أو 1.1 %، لتبلغ عند التسوية 71.10 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار، أو 2.1 %، لتبلغ عند التسوية 64.40 دولار للبرميل.

وكانت أعلى مستويات سجلها برنت والخام الأمريكي أثناء الجلسة عند 71.19 و64.44 دولار للبرميل على الترتيب هي الأعلى لهما منذ نوفمبر.