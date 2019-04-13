صور.. الداخلية توزع 6280 سلة من المواد الغذائية صدقات عن شهداء الواجب

2019-04-13

متابعات الخليج 365 - واس

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب خلال شهر رمضان المبارك ، بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بتوزيع “6280 ” سلة من المواد الغذائية ، التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك ، صدقات عن شهداء الواجب وذلك من خلال 38 نقطة توزيع فرعية لإيصالها إلى مستحقيها في (428) نقطة نهائية بمختلف المدن والقرى والهجر قبل حلول شهر رمضان المبارك .

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يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء من تضحية وفداء لهذا الوطن الغالي (رحمهم الله وتقبلهم من الشهداء ) ، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماماً خاصاً لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم .

