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استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفاد التلفزيون السوداني اليوم السبت باستقالة الفريق أول صلاح قوش من منصب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطني.
وصادق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على استقالة قوش من منصبه، حسبما نقلت وكالة الأناضول عن بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري.
ويعتبر قوش من أبرز وجوه النظام السابق، وكان قوش يشغل منصب رئيس الأمن القومي السوداني، ومستشار الرئيس السوداني حتى أغسطس 2009.
وفي عام 2012 حكم على قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي.
وفي فبراير 2018، عينه الرئيس المعزول البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى.
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