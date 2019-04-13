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2019-04-13 فيديو.. الشيخ السديس يشدو بجمال ربيع العويصي في عرعر متابعات الخليج 365 - عرعر زار الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، شعيب العويصي في عرعر. وأشاد الشيخ السديس بجمال شعيب العويصي وعرعر في هذا الوقت من العام، حيث ينبت الزرع، وتنمو الأزهار، وتزدان الأرض باللون الأخضر. Advertisements وعبر أهالي الحدود الشمالية وعرعر بصفة خاصة عن ترحيبهم وفرحتهم العارمة بزيارة الشيخ السديس.









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