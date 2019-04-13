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صور.. موقع حرق النفايات والمرمى كارثة تهدد أهالي مركز وراخ في الباحة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :
يعاني عدد كبير من أهالي مركز وراخ التابع لمحافظة العقيق بمنطقة الباحة من موقع حرق النفايات والمرمى وتكرير الصرف الصحي، الذي يقع ضمن النطاق العمراني وبموقع قريب جداً من المنازل، حيث سيتم تنفيذه عن طريق إحدى الشركات.
وتحدث لـ”متابعات الخليج 365” عدد من أهالي مركز وراخ حيث أكدوا أن الموقع قريب جداً من المنازل وضرره سيكون كبيراً صحيًّا وبيئياً عليهم وعلى أسرهم ومزارعهم، وأيضاً حتى الحيوانات لن تسلم من ضرر هذا المرمى، وسيصل حتى إلى المياه باحتمال تلوثها نتيجة لحرق النفايات القريب من الآبار الموجودة.
وأضاف الأهالي: “طالبنا الجهات المسؤولة في المحافظة والمنطقة بمنع حرق النفايات والمرمى، وأكدنا لهم أنه يوجد مواقع بعيدة عن المساكن والمزارع مناسبة لذلك وبمساحات شاسعة وملائمة، ولكن دون جدوى”.
وناشد الأهالي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة – حفظه الله – بالتدخل السريع لنقل موقع المرمى بعيداً عنهم، ولتفادي حدوث كوارث لا قدر الله.
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