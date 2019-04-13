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مخططات مشبوهة.. رائحة قطر وتركيا تنبعث من اشتعال الأوضاع في السودان
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن هناك أدواراً مشبوهة لكل من قطر وتركيا في الأزمات التي تمر بها السودان بالوقت الحالي، خاصة فيما بعد رحيل عمر البشير عن السلطة وتولي الجيش سلطات الحكم في البلاد.
وأوضحت أن استقالة المجلس الانتقالي برئاسة عوض بن عوف خلال الساعات القليلة الماضية، بعد يوم واحد من الإطاحة بالبشير، كان بسبب انقسام واضح في الجبهة الداخلية للمنظومة الأمنية في السودان، وهو الأمر الذي كان لتركيا وقطر دور كبير فيه خلال الساعات القليلة الماضية.
ويرى بعض المحللين أن قطر وتركيا تسعى لإيجاد أدوار مختلفة لها في السودان، وذلك عن طريق دعم فصائل تسعى لاستمرار الاحتجاجات دون التوصل إلى صيغة توافقية، أو حتى الاستقرار على شخصية معينة لقيادة الفترة الانتقالية.
وقالت المجلة: إن هناك بعض الفصائل التي يبدو أنها تحظى بدعم قطر وتركيا، وهي الدول التي تضغط من أجل المزيد من النفوذ في السودان.
وأعلن عوض بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، واختيار الفريق أول عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان خلفًا له.
وكان المجلس العسكري الذي أعلن عن توليه السلطة لعامين بعد إزاحة الرئيس عمر البشير، قد دعا أمس الجمعة، القوى السياسية إلى عقد لقاء باللجنة المركزية السياسية التابعة للمجلس العسكري سيعقد حوارًا مع الكيانات السياسية لتهيئة الأجواء من أجل حوار.
وفي شأن متصل، أكد الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، أن عزل عمر البشير عن السلطة “ليس انقلابًا”.
وأضاف رئيس اللجنة السياسية، أثناء لقاء مع دبلوماسيين أجانب تم بثه عبر التلفزيون الرسمي: “هذا ليس انقلابًا عسكريًّا.. هذا انحياز إلى جانب الشعب”.
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