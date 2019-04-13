الان تتابع العقيد الطواله يحصد الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض: حصل العقيد بالحرس الوطني نايف بن سالم الطواله على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الامير نايف للعلوم الأمنية كلية العلوم الاستراتيجية “قسم الأمن الإنساني”. ” الخليج 365” تبارك للعقيد الطواله، وتتمنى له التوفيق والمزيد من الدرجات العلمية.

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