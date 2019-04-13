شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: «منتدى دراسات» يناقش دور المراكز البحثية وتأثيرها على سياسات الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام )

أعلن رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن المركز سوف ينظم «منتدى دراسات» السنوي، في نسخته الثانية، تحت عنوان «دور المراكز البحثية وتأثيرها على سياسات الشرق الأوسط»، وذلك خلال الفترة من 27 - 28 أبريل الجاري، في البحرين بمشاركة وممثلي منظمات دولية عريقة، وعلى رأسها الأمم المتحدة،والمعهد الدولي للسلام.

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وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن منتدى هذا العام، يعد استكمالا لمبادرة مركز «دراسات» بتأسيس اتحاد مراكز الدراسات والبحوث العربية، وما تضمنه «إعلان البحرين»، والذي حمل عنوان «الفكر في خدمةالسلام والتنمية» من إقامة الفعاليات المشتركة،والتبادل المعرفي، والتعاون البحثي، وبناءالقدرات، وصولاً إلى شراكة وثيقة وعميقة،لمواجهة التحديات التي تواجه دول الاعتدال وتسليط الضوء على دور المراكز البحثية في دعم صناعة القرار وتنوير وتوعية الرأى العام.

وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد، أن المنتدى سينقاش عبر عدة جلسات متخصصة تأثير مراكز الدراسات في صنع سياسات المنطقة، والتعاون بين الإعلام والمراكز البحثية ودور هذه المراكز في محاربة التطرف، وكذلك أهمية البحث العلمي في دعم الرؤى الاقتصادية، والتنمية المستدامة، وبناء حوار أكاديمي رصين، لتحقيق التواصل الفكري بين الباحثين وصانعي السياسات، بالإضافة إلى رصد توجهات الرأي العام، واجراء الاستطلاعات العلمية، وإقامة الندوات وورش العمل المتخصصة، في سياق التزام مركز «دراسات» برسالته الهادفة إلى بناء الجسور بين وجهات النظر المختلفة، ونشر السلام، وترسيخ أسس الحوار، ونبذ التعصب والتطرف، وإرساء ثقافة التسامح والوسطية.

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