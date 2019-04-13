شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: انعقاد «النواب اليمني» يؤكد العزيمة على إنهاء مشروع الحوثي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية السفير محمد آل جابر، أن انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني اليوم (السبت) في سيئون، خطوة تؤكد عزيمة الشعب اليمني على استعادة دولته وإنهاء مشروع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال السفير آل جابر عبر حسابه في «تويتر»: «أهنئ فخامة الرئيس اليمني ونائبه وحكومته، والشعب اليمني الكريم على انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني بعدد فاق النصاب القانوني، كما أهنئ رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته على انتخابهم».
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