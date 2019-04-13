تفعيل كبائن اللياقة الرياضية بكورنيش الخبر الشمالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أمس ، كبائن اللياقة الرياضية في كورنيش الخبر الشمالي، وذلك تزامناً مع مناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار، حيث تعد الكبائن إحدى لبنات الأفكار الإبداعية لمركز الإبداع البلدي بالأمانة.

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان, أنه تم إنشاء كبائن اللياقة الرياضية في كورنيش الخبر الشمالي لتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة وتحسين نظامهم الصحي.

وبين الصفيان أن الهدف من هذه الكبائن هو الحفاظ على الصحة العامة وتشجيع المتنزهين على ممارسة الرياضة وإتاحتها للجميع، داعياً الجميع للحفاظ على هذه الكبائن واستخدامها والاستفادة منها بالطريقة السليمة من أجل أن يستفيد منها الجميع، مشيراً إلى أنها ضمن المرحلة الأولى، وسيتم إنشاء كبائن رياضية أخرى خلال الفترة القادمة في العديد من المواقع، بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر التي قامت بتهيئة الموقع بالكامل لهذه الكبائن.

من جهتها بينت مديرة مركز الإبداع البلدي بالأمانة اينه اركوبي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن لبنات أفكار المركز وتوجهات الأمانة في تهيئة العديد من الأماكن لممارسة الرياضة للجميع، مبينة أنه تم مراعاة عوامل السلامة وملائمتها لطبيعة المناخ.