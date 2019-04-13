صاحبة مبادره أول حمله تطوعيه لتدريب المصممات المبتدئات مصممة الأزياء العالميه "نفلا العتيبي" تطلق كولكشن العيد ٢٠١٩.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت المصممة العالميه "نفلا العتيبي" كولكشن العيد، وهذه المره بالكويت حيث أرتدت المودل المعروفة "فرح" عدد من الجلابيات والفساتين من تصاميم ولمسات "نفلا" والتي بدورها عبرت عن شكرها للتفاعل الكبير والإقبال المتزايد على الكولكشن الجديد بعد طول انتظار من محبي تصاميم الأزياء بشكل عام وتصاميم "نفلا" بشكل خاص.

الجدير بالذكر أن المصممة "نفلا" قد أطلقت مبادرة تطوعية غير ربحية أقيمت في مدينة الرياض، هي الأولى من نوعها التي تهدف إلى تفعيل مكانة مصممة الأزياء المبتدئة، والانتقال بها من الهواية للاحترافية في مجال التصميم، وصولا إلى العالمية بخطوات ثابتة ومدروسة،

كما عرفت بمشاركتها بأسبوع الموضة العالمي في باريس، وأستضافتها جامعة الملك سعود في فطور الناجحات وقدمتها كشخصيه ملهمه لطالبات الجامعه.