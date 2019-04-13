طالبات أم القرى يحتفلن بختام الأنشطة .. والإعلان عن قدوة الجامعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقيم عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى بشطر الطالبات الحفل الختامي لاعمال وبرامج العمادة للعام الدراسي الجاري، على شرف وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي، في قاعة الجوهرة بمقر الجامعة صباح اليوم الاحد

واكدت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للدعم الطلابي الدكتور منى حجي، أن العمادة تقيم حفل برامجها السنوي تحت مظلة انديتها الطلابية للطالبات التي وصل عددها إلى 23 نادي بواقع 212 برنامج و51 رحلة طلابية و 83 دورة تدريبية.

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وأضافت:" عملت العمادة على عدة أهداف على مدار العام، ومن أهمها تنمية مهارات الطالبات في الجانب الثقافي والاجتماعي والعلمي وريادة الاعمال والحرف والفنون والالقاء والبحث العلمي والعمل التطوعي ومتطلبات السلامة المرورية واحتياجات الفئات الخاصة وتبصير الطالبات بحقوقهن وواجباتهن الجامعية".

وأشارت حجي إلى أن الطالبات تفاعلن مع أنشطة الجامعة بنسبة عالية مقارنة بالأعوام السابقة من خلال زيادة نسبة عضويات الأندية، وتدشين مجموعة من الأندية الجديدة، بالإضافة إلى تجديد محاور المسابقات النوعية التي قدمتها العمادة من خلال اللقاء العلمي العاشر ومسابقة قدوة الجامعة.

وكشفت حجي عن افتتاح معرض العمادة والذي يعرض ابرز البرامج التي قدمت خلال العام مع احصائيات لكل الوحدات التي تقدم خدمات للطالبات مع عرض مرئي للفعاليات التي اقامتها الأندية، بالإضافة إلى تقديم نشيد الجامعة والذي شارك فيه منسوبي الجامعة الحالين والمتقاعدين.

وأضافت:" سيتم عرض أوبريت، ومسرحية (حلمنا نهار)، وتكريم الجهات المساندة لأعمال وبرامج العمادة، والاندية الطلابية، وقدوات الكليات ومنسقات مسابقة قدوة الجامعة، والاعلان عن قدوة الجامعة بجوائز مالية تصل إلى 45 ألف ريال".