بحضور خميس وعبدالجواد والعويران الشريف يفند علاقة الاعلام الرياضي بالتعصب في ثقافة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استضافت جمعية الثقافة والفنون بجدة مساء اول أمس الكاتب الصحفي عضو الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي حسين الشريف الذي قدّم ندوة " الإعلام والتعصب الرياضي " وقد أدار الندوة أحمد الرايقي من قناة العربية .

هذا وحضر اللقاء نجوم الكرة السعودية محمد خميس ومحمد عبدالجواد وسعيد العويران وعدد من المهتمين بالشأن الرياضي و عدد من الإعلاميين والإعلاميات .

حيث سلط فيها حسين الشريف الضوء على دور الإعلام الرياضي وأهميته في تهذيب السلوك العام للتشجيع ونبذ التعصب والسلبيات في الوسط الرياضي.

وتناول الشريف الأسباب المؤثرة سلبياً في السلوك الإعلامي الرياضي ودورها في التعصب، وقال إنها تعود للاختلال في معايير المهنية في وسائل الإعلام

والتي دفعت الو التنازل عن ضوابط العمل الإعلامي المحايد بهدف التسويق للوسيلة عبر مقاييس لا تراعي الأصول المهنية.

علاوة على ضعف المستوى التعليمي، والقبول بالكوادر غير المؤهلة من الصحافيين والمراسلين والكتاب تعليمياً ، ونشر أو بث محتواهم قبل المامهم الكافي بأصول المهنة ومسؤولية الكلمة.

وأضاف أن من الاسباب فوضى وسائل التواصل والمغردين، واهتمام مشاهير المغردين بزيادة المتابعين على حساب المعلومة والرأي السليم بافتعال الإثارة الكاذبة.

ولم يستثني الشريف بعض رؤساء الاندية من النقد وحملهم مسؤولية التأثير سلباً على الاعلام الرياضي، وقال إن له دور غير محمود تمثل في تحييد الاعلاميين المميزين وتقريب للمتعصبين ومحاولة السيطرة عليهم، ونشر التصريحات والاخبار التي تثير التعصب وتدعو له.

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وقال إن غياب الجزاء الرادع وعدم وجود جهات قانونية في السابق تحاسب المتجاوزين، ساهم في الانفلات الإعلامي وزاد من وتيرة الاحتقان لدى الجماهير والرياضيين وغياب العقاب الرادع لتلك التجاوزات .

واقترح الشريف جملة من الحلول من شأنها تطوير الاعلام الرياضي، مشيداً بجهود اتحاد الاعلام الرياضي في احداث نقلة نوعية في العمل الاعلامي الرياضي، ودعا إلى

الاهتمام بمخرجات وسائل الاعلام بالتعاون مع بين وسائل الاعلام والجامعات ووزارة الاعلام

والاهتمام تعليم تأهيل الإعلاميين

وتفعيل دور الاتحاد الاعلامي الرياضي في كبح التعصب بعقوبات مشددة.

تعاون رؤساء الاندية بنبذ التعصب والاهتمام بالاثارة والمنافسة الشريفة في المسابقات

وطالب بتعاون القنوات الرياضية بعدم منح فرصة الظهور لكل من يثير التعصب.

وتكثيف الدورات والمحاضرات لزيادة جرعة الوعي الرياضي.

شارك الكابتن محمد عبدالجواد بكلمة مختصرة عن ظاهرة التعصب الرياضي تناول فيها بعضاً من المواقف الخاصة التي عانى منها خلال مسيرته الرياضية في الملاعب .

وفي نهاية الندوة كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح ، الاعلامي والكاتب الصحفي حسين الشريف والزميل أحمد الرايقي من قناة العربية .