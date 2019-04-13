السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - روتردام
أثبتت نتائج تحاليل الحمض النووي أن طبيبا هولنديا متخصصا في عمليات التخصيب هو الأب الفعلي لـ 49 طفلا بعد أن لقح أمهاتهم بسائله المنوي أثناء تلقيهن العلاج دون موافقتهن بحسب ما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وكشف تحليل الحمض النووي أن "يان كربات" الذي توفي منذ عامين، خصب بسائله المنوي أمهات هؤلاء الأطفال في عيادته الخاصة في بيجدروب بالقرب من مدينة روتردام، بحسب موقع شبكة "بي بي سي".
وتأكدت النتائج الاثنين الماضي بعد أن أمر قضاة محكمة بكشف النتائج علنا أمام العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "تحليل DNA يكشف مفاجأة".. طبيب خصوبة هولندي ينجب 49 طفلاً دون علم أمهاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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