، شاهد.. بروق وأمطار وسيول وشلالات.. هكذا بدت الرياض فجراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقطات وثقتها عدسة المصور مفرح بن خلف مرافقاً "الخليج 365" ميدانياً

شهدت العاصمة الرياض، فجر اليوم السبت، هطول أمطار رعدية غزيرة، سالت على إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثقت عدسة المصور "مفرح بن خلف"، الذي رافق "الخليج 365" في جولة ميدانية، مقطع فيديو أظهر البروق المضيئة في سماء الرياض، وتشكّل الشلالات بمياه الأمطار وجريان بعض الأودية بمياه السيول.

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تنبيه متقدم منتصف ليل أمس، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة.