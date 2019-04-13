، في "ثقافة جدة".."الشريف" يفند العلاقة بين "الإعلام الرياضي والتعصب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اللقاء أداره أحمد الرايقي.. بحضور "خميس وعبدالجواد والعويران"

استضافت جمعية الثقافة والفنون بجدة، مساء أول أمس، الكاتب الصحفي عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي حسين الشريف الذي قدّم ندوة "الإعلام والتعصب الرياضي" وأدراها أحمد الرايقي من قناة العربية.

حضر اللقاء نجوم الكرة السعودية محمد خميس ومحمد عبدالجواد وسعيد العويران وعدد من المهتمين بالشأن الرياضي وعدد من الإعلاميين والإعلاميات.

وفي البداية، سلّط مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الثقافة والفنون بجدة محمد الرايقي الضوء على فعاليات وأنشطة الجمعية مع ذِكر سيرة مختصرة لضيفي اللقاء محاضر الندوة حسين الشريف والمحاور أحمد الرايقي.

واستعرض "الشريف" دور الإعلام الرياضي وأهميته في تهذيب السلوك العام للتشجيع ونبذ التعصب والسلبيات في الوسط الرياضي.

وتناول الأسباب المؤثرة سلبياً في السلوك الإعلامي الرياضي ودورها في التعصب، وقال إنها تعود للاختلال في معايير المهنية في وسائل الإعلام والتي دفعت الو التنازل عن ضوابط العمل الإعلامي المحايد بهدف التسويق للوسيلة عبر مقاييس لا تراعي الأصول المهنية.

وأشار إلى ضعف المستوى التعليمي، والقبول بالكوادر غير المؤهلة من الصحافيين والمراسلين والكتاب تعليمياً، ونشر أو بث محتواهم قبل إلمامهم الكافي بأصول المهنة ومسؤولية الكلمة.

وأضاف أن من الأسباب فوضى وسائل التواصل والمغردين، واهتمام مشاهير المغردين بزيادة المتابعين على حساب المعلومة والرأي السليم بافتعال الإثارة الكاذبة.

ولم يستثن "الشريف" بعض رؤساء الأندية من النقد وحملهم مسؤولية التأثير سلبياً على الإعلام الرياضي، وقال إن لذلك دورًا غير محمود تمثل في تحييد الإعلاميين المميزين وتقريب للمتعصبين ومحاولة السيطرة عليهم، ونشر التصريحات والأخبار التي تثير التعصب وتدعو له.

وقال إن غياب الجزاء الرادع وعدم وجود جهات قانونية في السابق تحاسب المتجاوزين، ساهم في الانفلات الإعلامي وزاد من وتيرة الاحتقان لدى الجماهير والرياضيين وغياب العقاب الرادع لتلك التجاوزات ..

واقترح "الشريف" جملة من الحلول من شأنها تطوير الإعلام الرياضي، مشيداً بجهود اتحاد الإعلام الرياضي في إحداث نقلة نوعية في العمل الإعلامي الرياضي، ودعا إلى الاهتمام بمخرجات وسائل الإعلام بالتعاون مع بين وسائل الإعلام والجامعات ووزارة الإعلام والاهتمام بتعليم وتأهيل الإعلاميين وتفعيل دور الاتحاد الإعلامي الرياضي في كبح التعصب بعقوبات مشددة، وتعاون رؤساء الأندية فيما يتعلق بنبذ التعصب والاهتمام بالإثارة والمنافسة الشريفة في المسابقات.

وطالب بتعاون القنوات الرياضية من خلال عدم منح فرصة الظهور لكل من يثير التعصب، وتكثيف الدورات والمحاضرات لزيادة جرعة الوعي الرياضي.

هذا وقد شارك الكابتن محمد عبدالجواد بكلمة مختصرة عن ظاهرة التعصب الرياضي تناول فيها بعضاً من المواقف الخاصة التي عانى منها خلال مسيرته الرياضية في الملاعب.

وفي نهاية الندوة، كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، الإعلامي والكاتب الصحفي حسين الشريف وأحمد الرايقي من قناة العربية.