، "معهد الإدارة العامة" ضمن أفضل القيادات الشابة في الشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشعيل": إحدى نتائج برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

اختارت منظمة "تشارترد" للأفراد والتنمية البريطانية المختصة بالموارد البشرية، إدارة تطوير الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة، ضمن قائمة أفضل القيادات الشابة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك على هامش المؤتمر الذي أقامته المنظمة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقد تم الإعلان عن اختيار معهد الإدارة العامة في الحفل الختامي الذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي في فندق جروفنور هاوس، وشملت القائمة معهد الإدارة العامة من المملكة العربية السعودية، وشركة تعليم الإماراتية، وبنك رأس الخيمة الوطني، والشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية.

ومن جانبه، أوضح عبدالرحمن بن محمد الشعيل مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالمعهد أن اختيار إدارة تطوير الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة ضمن قائمة أفضل القيادات الشابة على مستوى الشرق الأوسط والتنافس مع شركات القطاع الخاص بالمنطقة دليل على بداية التحول في الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وهذا أحد نتائج برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي تتبناه وزارة الخدمة المدنية.

وأضاف "الشعيل" أن معايير الترشيح والاختيار للدخول ضمن القائمة تشمل القدرة على القيادة، والابتكار في المشاريع، وإحداث التأثير على مستوى المنظمة والمنظمات الأخرى، وقد عملت إدارة تطوير الموارد البشرية بالمعهد على عدة مشاريع ومبادرات أهّلتها للدخول ضمن هذه القائمة، كما ذكر "الشعيل" أنه يتوقع المزيد من التغيير في إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي مستقبلاً، وذلك في ظلّ المبادرات التي تتبنها وزارة الخدمة المدنية، والتي تعطي مساحة للإدارات المختصة لإحداث التغيير والابتكار في مجال تطوير الموارد البشرية.

وختم "الشعيل" كلامه بشكر مدير عام معهد الإدارة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، حيث قال: "يعزى هذا النجاح لمدير عام المعهد الذي لم يتوانَ بدعم إدارات المعهد وتوجيهها، وإعطاء القيادات الشابة الحرية للعمل والمساحة للابتكار والابداع والتغيير وتوفير البيئة المحفزة المناسبة للعمل"، كذلك شكر "الشعيل" الإدارة العامة للموارد البشرية، وفريق العمل بإدارة تطوير الموارد البشرية الذي أثبت تميزه وقدرته على التنافس في تبني مبادرات ومشاريع في مجال تطوير الموارد البشرية على مستوى المنطقة، وأضاف أن العمل بروح الفريق والشغف بالعمل هما أساس نجاح الإدارة وسبب تميزها.