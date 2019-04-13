، شاهد.. أمطار الفجر بشمال الرياض تسيل الأودية والشعاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت تمير وسدير والزلفي والغاط وشقراء والمزاحمية وضرما

هطلت فجر اليوم أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: (الدرعية، والمزاحمية، والقويعية، وملهم، وتمير، وضرما، وشقراء، والقصب، والحريق، وأشيقر، ومرات، وسدير، والمجمعة، والزلفي، والغاط ، والمراكز التابعة لها)، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وعقب الأمطار التي هطلت ليلة أمس وفجر اليوم على شمال مدينة الرياض وتمير، جرت أودية: (الحفنة، والشوكي، والطيري، ومحارق، وقري)، وكلها تتجه لروضة التنهات.

وتَواصل هطول الأمطار على: (سدير، والمجمعة) جرى على إثرها واديا الكلبي وحطابة في المجمعة، وأودية الجزر والقعيّر والسمرية والنخل والقريف في جلاجل، ووادي المثيلة في مركز التويم ووادي النميسا في روضة سدير ووادي ابو قاطور في حوطة سدير ووادي الخيس غرب المجمعة .

وهطلت أمطار مصحوبة بزخات البرد على الغاط والزلفي سالت على إثرها الأودية والشعاب؛ كوادي مرخ، كما هطلت أمطار غزير مصحوبة بزخات البرد على الدرعية والعمارية والقويعية والمزاحمية وضرما .

وشملت الأمطار "الديمية" محافظة شقراء، ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

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