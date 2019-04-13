، وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تبدأ توزيع صدقات عن الشهداء ،

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بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في توزيع 6280 سلة من المواد الغذائية، التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، صدقات عن شهداء الواجب.
يأتي ذلك من خلال 38 نقطة توزيع فرعية لإيصال هذه السلال إلى مستحقيها في "428" نقطة نهائية بمختلف المدن والقرى والهجر قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتتواصل هذه الجهود بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب خلال شهر رمضان المبارك.
يُذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء من تضحية وفداء لهذا الوطن الغالي، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماماً خاصاً؛ لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.
وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تبدأ توزيع صدقات عن الشهداءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-13
بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في توزيع 6280 سلة من المواد الغذائية، التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، صدقات عن شهداء الواجب.
يأتي ذلك من خلال 38 نقطة توزيع فرعية لإيصال هذه السلال إلى مستحقيها في "428" نقطة نهائية بمختلف المدن والقرى والهجر قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتتواصل هذه الجهود بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب خلال شهر رمضان المبارك.
يُذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء من تضحية وفداء لهذا الوطن الغالي، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماماً خاصاً؛ لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.
13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440
03:07 PM
6280 سلة من المواد الغذائية التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك
بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في توزيع 6280 سلة من المواد الغذائية، التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، صدقات عن شهداء الواجب.
يأتي ذلك من خلال 38 نقطة توزيع فرعية لإيصال هذه السلال إلى مستحقيها في "428" نقطة نهائية بمختلف المدن والقرى والهجر قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتتواصل هذه الجهود بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب خلال شهر رمضان المبارك.
يُذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء من تضحية وفداء لهذا الوطن الغالي، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماماً خاصاً؛ لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.
، وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تبدأ توزيع صدقات عن الشهداء ،
المصدر : الخليج 365
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