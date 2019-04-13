، "مدني الشرقية" ينبّه من تقلبات جوية تستمر حتى صباح الغد ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعدّ بخطة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في كل المحافظات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين إلى الحيطة، بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على مدن ومحافظات المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني الشرقية" المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني: بناءً على ما ورد من "الأرصاد" فإن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس الجمعة ستستمر للساعة الثامنة صباحاً من يوم غد الأحد على مدينة الدمام، ومحافظات: الظهران، والإحساء، وحفر الباطن، والقيصومة، والجبيل والخفجي.



وأضاف: مراكز القيادة والتحكم والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لم تتلقّ بلاغات منذ ورود التنبيه.

وأردف: مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وكامل إداراتها بالمحافظات استعدت بخطة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول؛ لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بمشاركة الجهات المعنية وفق مهام ومسؤوليات هذه الجهات، التي حددها نظام الدفاع المدني.